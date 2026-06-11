Двух амурских тигров из Приморья отправят в зоопарки Комсомольска и Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье определили судьбу двух амурских тигров, которых изъяли из дикой природы. Выпускать их обратно в тайгу эксперты не разрешили – слишком опасно и для зверей, и для людей. Теперь хищники поедут в зоопарки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый – молодой самец, которого в январе неоднократно видели возле сел Кавалеровского и Чугуевского округов. После обследования его признали не готовым к самостоятельной жизни в лесу. Он отправится в зоопарк Комсомольска-на-Амуре. Пока тигр живет в центре реабилитации в Алексеевке и, по словам ветеринаров, уже проявил интерес к соседке по вольеру.

Второй хищник – крупный взрослый самец, отловленный в Чугуевском округе после нападения на человека в феврале. У него нашли последствия старого огнестрельного ранения, которое, возможно, и повлияло на агрессивное поведение. Этого тигра после подготовки отвезут в Московский зоопарк. Оба зверя пока остаются под наблюдением специалистов реабилитационного центра «Тигр».

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