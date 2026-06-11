Водителя осудили за погибшего в ДТП пассажира в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Лазовском муниципальном округе суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль внедорожника и устроил аварию со смертельным исходом. Трагедия произошла в ноябре прошлого года на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово у села Старая Каменка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина не справился с управлением Toyota Harrier, машина съехала с дороги и несколько раз перевернулась. В результате один из пассажиров выпал через люк и получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда скорой. Еще трое пассажиров отделались легкими травмами.

Суд признал мужчину виновным по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Его приговорили к 5 годам и 3 месяцам колонии-поселения, а также на два года лишили права управления автомобилем.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.