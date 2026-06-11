Кофейным дымом и зубной пастой отпугивают комаров в Ульяновске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дачники и жители частных домов знают: с приходом тепла начинается война с насекомыми. Комары пищат по ночам, мухи ползают по продуктам, а мошки вьются над раковиной и фруктами. Но покупать баллончики с химией не хочется – особенно если в доме дети или животные. Оказывается, есть простые и безопасные способы. Об этом сообщает mosaica.ru.

Комары не переносят кофейный дым. Смешайте столовую ложку молотого кофе с таким же количеством зубной пасты. Отрежьте от рулона туалетной бумаги полоску 40 сантиметров, скрутите в тугой жгут и обмажьте смесью. Поместите жгут в стакан остывшим кончиком вверх и подожгите верхушку. Тлеющий жгут выпускает ароматный дым, который комары не любят. Мухи боятся лавра и эвкалипта. Несколько сухих листьев лавра смочите 2-3 каплями эфирного масла эвкалипта, положите в тканевый мешочек и повесьте на кухне или у мусорного ведра.

Для мошек сделайте ловушку с кислой приманкой. Налейте в пластиковую миску слой яблочного уксуса в 1 сантиметр и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. Сладковатый запах привлекает мошек, они садятся на поверхность и тонут благодаря мыльной пленке. Обновляйте ловушку каждые 2-3 дня. Не забывайте про профилактику: проветривайте комнаты, каждый день выносите мусор, не оставляйте спелые фрукты открытыми и повесьте москитные сетки.

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