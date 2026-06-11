Ветеран из Владивостока Мария Луконина отметила 103-й день рождения Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке свой 103-й день рождения отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны Мария Архиповна Луконина. Женщина родилась в столице Приморья, в годы войны рыла и укрепляла противотанковые рвы между Амурским и Уссурийским заливами, а после Победы посвятила себя преподаванию физики. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В семье Лукониных было трое детей. Мария Архиповна пережила тяжелую болезнь – острый ревматизм, но не сломалась. После войны училась в театральной студии, работала в газете «Боевая вахта», а затем окончила пединститут и стала учителем физики. Последние 11 лет своей трудовой биографии она преподавала в энерготехникуме. Общий стаж работы у Марии Архиповны составляет более 38 лет.

У ветерана множество грамот, благодарностей и юбилейных медалей. Администрация Владивостока поздравила Марию Луконину с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья.

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