Жительницу Владивостока оштрафовали на 300 тысяч за финансирование экстремистов

Суд приговорил обвиняемую к серьезному штрафу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая игнорировала законодательство и продолжала спонсировать запрещенную деятельность. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Как установило следствие, гражданка ежемесячно отправляла денежные средства на реквизиты запрещенной структуры в период с августа 2021 года по февраль 2022 года. Примечательно, что организация была официально ликвидирована судом за экстремистскую деятельность еще в начале августа 2021 года, однако это не остановило женщину.

«Суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Кроме того, суд в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковал у осужденной в доход государства денежные средства, эквивалентные общей сумме перевода в размере 7 000 рублей», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Вынесенное судом первой инстанции решение пока не вступило в свою законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.