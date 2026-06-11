Во Владивостоке курьера наркомагазина осудили на 14 лет колонии

Обвиняемого приговорили к 14 годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае вынесли суровый приговор участнику организованной преступной группы, распространявшей запрещенные вещества через теневой сегмент сети. 42-летний житель Владивостока был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием популярного мессенджера. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Уголовное дело рассматривалось в отношении устойчивой банды, созданной в августе 2024 года для дистанционной продажи запрещенных веществ на территории всего региона.

Подсудимый выполнял в преступной схеме роль «розничного курьера», пряча опасные грузы в тайниках-закладках и передавая координаты сообщникам, пока «администратор» управлял витриной онлайн-магазина.

«С учетом позиции прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Правосудие не обошло стороной и других участников теневой сети: двое соучастников получили 17 и 20 лет лишения свободы в колониях общего режима, а также крупные денежные штрафы, тогда как производство в отношении четвертого фигуранта было приостановлено из-за тяжелого заболевания.

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