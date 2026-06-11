Красавица из Владивостока завоевала титул «Миссис Россия Мира – 2026»

Яна Молчанова будет представлять Россию на конкурсе в Лас-Вегасе. Фото: страница конкурса «Миссис Россия Мира» во Вконтакте/vk.com/mrs_world_russia

Яна Молчанова из Владивостока стала победительницей одного из самых престижных конкурсов красоты – «Миссис Россия Мира – 2026». Пользователи интернета уже назвали девушку российской Сандрой Буллок. Теперь красавица представит Россию на международном конкурсе «Миссис Мира».

Рыбаки Приморья забили тревогу из-за появления большого количества акул в прибрежных водах. Ученые связывают это с появлением в этих краях стай тунца и утверждают, что акулы не будут нападать на человека первыми – генетически это в них не заложено.

В Приморье родилась девочка-богатырь – ее вес составил более пяти килограммов. Малышка стала третьим ребенком в семье, две ее старшие сестры тоже были довольно крупными при рождении – они весили около четырех килограммов.

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