На Камчатке браконьеры на катере добыли 640 крабов на 4,5 миллиона рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке прокуратура утвердила обвинение пятерым жителям региона, которые организовали незаконный промысел краба. Злоумышленники использовали катер и запрещенные орудия лова, а добытую продукцию пытались продать без маркировки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, в мае прошлого года на территории Соболевского района один из обвиняемых сговорился с тремя местными жителями. Вместе они добыли 640 особей камчатского краба. Ущерб государству оценили в 4,5 миллиона рублей. Для сбыта немаркированной продукции организатор привлек пятого соучастника, который хранил и продавал крабов. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество соучастников преступной группы наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит наказание по статьям о незаконной добыче биоресурсов и обороте немаркированной продукции.

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