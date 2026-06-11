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НовостиПроисшествия11 июня 2026 23:33

На Камчатке браконьеры на катере добыли 640 крабов на 4,5 миллиона рублей

Добытую продукцию они пытались продать без маркировки
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке браконьеры на катере добыли 640 крабов на 4,5 миллиона рублей

На Камчатке браконьеры на катере добыли 640 крабов на 4,5 миллиона рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке прокуратура утвердила обвинение пятерым жителям региона, которые организовали незаконный промысел краба. Злоумышленники использовали катер и запрещенные орудия лова, а добытую продукцию пытались продать без маркировки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, в мае прошлого года на территории Соболевского района один из обвиняемых сговорился с тремя местными жителями. Вместе они добыли 640 особей камчатского краба. Ущерб государству оценили в 4,5 миллиона рублей. Для сбыта немаркированной продукции организатор привлек пятого соучастника, который хранил и продавал крабов. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество соучастников преступной группы наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит наказание по статьям о незаконной добыче биоресурсов и обороте немаркированной продукции.

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