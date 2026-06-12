В Быстринском районе на Камчатке объявлен пятый класс пожарной опасности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке сразу в нескольких районах повышается класс пожарной опасности. В селе Эссо Быстринского округа уже 11 июня зафиксировали пятый класс по региональной шкале - самый высокий показатель. Это значит, что любая неосторожность может привести к крупному лесному пожару. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По прогнозам специалистов, 14-15 июня пятый класс ожидается местами в Мильковском и на западе Усть-Камчатского округов. А до 18 июня высокая пожароопасность (четвертый и пятый класс) сохранится в Пенжинском районе, Быстринском, а также местами в Тигильском, Мильковском и Усть-Камчатском округах.

Возгорание могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искры, осколки стекла, лежащие в траве, а также малейшая неосторожность человека.

Спасатели настоятельно просят не жечь сухую траву, не разводить костры ближе 50 метров от построек, не загромождать проезды. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой, а еще лучше - огнетушитель. При пожаре звоните 01, с мобильного - 101 или 112.

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