В Уссурийске при пожаре в шестиквартирном доме погибли мужчина и женщина Фото: МЧС Приморья

В Уссурийске вечером 11 июня на улице Чичерина загорелся шестиквартирный одноэтажный дом. Пожарные прибыли уже через три минуты, но огонь успел охватить веранду одной из квартир и часть кровли. Самое страшное обнаружили внутри - тела двух погибших. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В тушении участвовали сотрудники МЧС России. Пожар повредил дом на площади около 45 квадратных метров. Погибшие - мужчина и женщина, их личности пока не установлены. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.

Уссурийская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара, а также ход и результаты доследственной проверки. Также надзорный орган проконтролирует соблюдение жилищных прав граждан, пострадавших в результате возгорания.

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