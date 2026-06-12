На Чукотке начальница почты за год присвоила 767 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке перед судом предстанет 41-летняя жительница села Нутэпэльмен, которая, работая начальницей местного отделения связи, присвоила больше трех четвертей миллиона рублей. Женщина пользовалась служебным положением и систематически забирала выручку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснили оперативники, преступная схема начала работать в декабре 2023 года. Сначала фигурантка не внесла в кассу 8800 рублей, пришедших наложенным платежом на ее имя. А потом почти целый год просто брала часть выручки организации. Все похищенное она тратила на личные нужды.

В ходе следствия женщина полностью признала вину и раскаялась. Более того, она возместила весь ущерб, перечислив 767 тысяч рублей на счет потерпевшей стороны. Но уголовного дела это не отменило. Материалы с обвинительным заключением уже направлены в суд. Начальнице почты грозит наказание по статье о присвоении.

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