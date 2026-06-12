На Камчатке вертолет МЧС ищет охотника, пропавшего в лесу под селом Эссо Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке спасатели четвертый день ведут поиски мужчины, который ушел на охоту и не вернулся к товарищам. Пропавший вместе с двумя другими жителями села Эссо отправился в угодья 8 июня. Вечером 9 июня он не пришел в охотничью избу, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Родственники забили тревогу 11 июня. Утром 12 июня из краевого центра в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту находились спасатели поисково-спасательного отряда со всем необходимым оборудованием.

В селе Эссо к поисковой операции присоединились спасатели местной пожарно-спасательной части, представитель полиции и волонтеры.

Общими силами прочесывают лес и сопки. Погода пока позволяет вести работу с воздуха. Всех, кто может знать о местонахождении мужчины, просят звонить в экстренные службы.

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