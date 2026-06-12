На Чукотке прошел первый в России парад аэроглиссеров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке День России встретили необычно - первый в стране парад аэроглиссеров устроили прямо на Анадырском лимане. Водители арктического транспорта развернули огромные государственные флаги и промчались по воде, поздравив всех жителей страны с праздником. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Акцию организовали местные энтузиасты. К ним присоединился водный транспорт Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, который возглавил колонну.

Аэроглиссеры - это удобный и быстрый транспорт для бездорожья и межсезонья. Они связывают Анадырь с аэропортом, перевозя людей и туристов. Обновлять парк начали в 2024 году по решению президента Владимира Путина, а затем по инициативе губернатора Владислава Кузнецова закупили еще две лодки. Правительство округа субсидирует поездки, чтобы они оставались доступными.

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