Полицейские помогли матери подростка, которой стало плохо за рулем в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции Надеждинского района спасли жизнь женщины с ребенком. Патрулируя 4-й километр дороги «поселок Новый - Седанка», они заметили взволнованную девочку-подростка. Она подбежала к полицейским и рассказала, что ее матери, которая сидит в припаркованной неподалеку машине, стало очень плохо. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инспекторы немедленно бросились к автомобилю. Выяснилось, что у женщины резко подскочило артериальное давление. Сама она уже не могла вести машину. Полицейские посадили пострадавшую в служебный автомобиль и домчали до пункта скорой помощи в селе Вольно-Надеждинское. Оттуда автолюбительницу перевезли в больницу Артема, где ей оперативно помогли.

Девочка и ее мама поблагодарили сотрудников за неравнодушие и оперативные действия, которые помогли избежать серьезных последствий для здоровья.

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