В Приморье 13 июня прогнозируют дожди с грозами и туманы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае предстоящие выходные будут с переменчивой погодой. Суббота, 13 июня, начнется с туманов, но днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом ночью будет вполне комфортно - от +8 до +13 градусов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, но на восточном побережье будет значительно прохладнее - всего +15…+18 градусов. Во Владивостоке погода тоже порадует контрастами.

Ночью и утром город окутает туман, но к середине дня он рассеется и выглянет солнце. В краевой столице ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью температура +11…+14 градусов, днем - +16…+21 градусов.

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