Что произошло в Приморском крае в ночь на 13 июня

Волонтеры из Москвы отправились во Владивосток ради спасения медведицы Майи Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае медведицу Майю, которую более 20 лет мучили в передвижном цирке, а затем травили собаками на притравочной станции в селе Иннокентьевка Лесозаводского округа, спрятали за несколько часов до прибытия волонтеров из московского приюта «Парк львов «Земля прайда». Сотрудники приюта оформили все документы, согласовали перелет и 11 июня вылетели во Владивосток, чтобы спасти животное, но клетка с медведицей исчезла. Теперь хищницу ищут полиция и Росприроднадзор.

В Москве завершился конкурс «Миссис Россия Мира - 2026», где главный титул завоевала 37-летняя Яна Молчанова из Владивостока. Финал прошел на сцене театра «Русская песня», жюри выбрало ее из 155 участниц со всей страны. Зрители и пользователи соцсетей сразу заметили сходство победительницы с голливудской звездой Сандрой Буллок. Владивосток впервые взял сразу три короны: Ольга Тихенко получила Гран-при в номинации «Миссис Россия Worldwide», а Валерия Тютрина завоевала титул «Миссис Россия Европа - 2026».

Вот краткая новость в один абзац, в новостном стиле:

В Уссурийске вечером 11 июня на улице Чичерина произошел пожар в одноэтажном шестиквартирном доме. Внутри здания спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, личности погибших пока не установлены. Пожар повредил строение на площади около 45 квадратных метров. Сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку для выяснения причины возгорания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.