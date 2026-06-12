На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 километров Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке продолжается активное извержение вулкана Шивелуч. По данным KVERT, авиационный цветовой код для него сейчас оранжевый. Это значит, что пепел представляет серьезную опасность для полетов. Мощные эксплозии могут выбросить пепел на высоту до 12 километров в любое время. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

За последние дни ученые зафиксировали два сильных события: 6 июня выброс достигал 11 километров, а 8 июня снова произошел мощный взрыв. Пепловое облако от Шивелуча 6-8 июня уходило на юго-запад на 400 километров, а затем развернулось на северо-восток и протянулось на 2270 километров.

«Продолжение эксплозивно-экструзивного извержения вулкана. Эксплозии с выносом пепла до 12 километров возможны в любое время», - сообщили в KVERT.

Извержения также фиксируют на вулканах Безымянный и Крашенинникова, у них желтый код опасности.

Жителям и туристам советуют держаться подальше от исполинов, не планировать походы в опасные зоны. За ситуацией следят сейсмологи и спасатели. Пока пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.

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