«Герои Приморья» на финишной прямой: ветераны СВО представляют свои проекты

Начался заключительный этап кадровой программы «Герои Приморья». Фото: Правительство Приморского края.

В Приморском крае стартовал важный этап кадровой программы «Герои Приморья». Участвующие в ней ветераны специальной военной операции начали защищать свои проекты.

Один из участников – Павел Тепляков из Большого Камня. Он представит инициативу «Тропа героя». Проект нацелен на то, чтобы укрепить связь между защитниками Родины и юным поколением жителей города.

Наставником Павла выступил глава городского округа Большой Камень Роман Деменев. Он остался впечатлен результатами работы подопечного. За полгода участник глубоко погрузился в тонкости местного самоуправления, и это не осталось незамеченным.

Роман Деменев поделился своими впечатлениями: «Мы вместе детально разбирали, как «изнутри» устроена система власти, какими конкретными полномочиями обладает администрация. Убежден, что участники программы станут выдающимися управленцами. Их опыт и жизненные ценности принесут пользу в создании эффективных команд и внедрении новых инициатив».

Обучение по программе продолжается уже десять месяцев. За это время участники успели пройти обучение под руководством преподавателей ДВФУ и РАНХиГС. Практические навыки они оттачивали бок о бок с опытными наставниками – министрами краевого правительства, а также мэрами и руководителями приморских муниципалитетов. По окончании курса выпускники присоединятся к региональной и муниципальной власти, чтобы привнести в работу системы ценности честности, патриотизма и служения обществу.

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