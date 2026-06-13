Столб пепла поднялся на девять километров над вулканом Шивелуч на Камчатке Фото: ФИЦ ЕГС РАН

Вечером 12 июня на вулкане Шивелуч произошел мощный пепловый выброс высотой около 9 километров. Кадры активности исполина зафиксировали на Камчатке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Природное событие зарегистрировали в 21:22 по местному времени. За поведением вулкана непрерывно следит специальная камера, которая установлена на здании Приемного центра в поселке Ключи. Именно благодаря полученным с аппаратуры данным ученые смогли оценить масштаб произошедшего и рассчитать внушительную высоту поднявшегося в небо пеплового столба.

Вулкан Шивелуч 12 июня 2026 Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

«По видеоданным высота пеплового выброса составила около 9 тысячи метров», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Сейчас ученые продолжают круглосуточно следить за Шивелучем. Камера в поселке работает без перебоев, чтобы специалисты сразу заметили новые выбросы пепла, если вулкан снова проснется.

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