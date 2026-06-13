Пятый класс пожарной опасности ввели в трех населенных пунктах на Камчатке

Пятый класс пожарной опасности зафиксировали в трех селах на Камчатке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке сразу в нескольких районах повысился класс пожарной опасности. В трех населенных пунктах показатель уже достиг пятого, наивысшего уровня по региональной шкале. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

13 июня пятый класс зафиксировали в селах Долиновка Мильковского округа и Тигиль Тигильского округа, а также в поселке Козыревск Усть-Камчатского округа. Кроме того, высокий четвертый и максимальный пятый классы пожарной опасности сохранятся вплоть до 18 июня в Пенжинском, Быстринском, местами в Тигильском, Мильковском и Усть-Камчатском районах.

В таких условиях любое, даже незначительное возгорание могут спровоцировать искры, брошенные в траву осколки стекла, неосторожное движение транспорта или малейшая неаккуратность человека во время пребывания в лесу.

«Не сжигай сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек; не разводи костры ближе, чем в 50 метрах от строений; не загромождай проезды улиц, ведущих к садовым участкам, ветками деревьев и мусором», – рассказали в МЧС о правилах безопасности.

Сейчас специалисты просят людей соблюдать повышенную осторожность. Жителям рекомендуют установить у каждого строения специальные емкости с водой, а также приобрести и держать под рукой огнетушители.

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