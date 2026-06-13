Ежегодный забег прошел на «Земле леопарда» в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории «Земли леопарда» прошел ежегодный трейловый забег LeoRun. В этом году на старт вышли около 700 человек из России, Китая и Индии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Участники бежали по маршруту «Семиверстка», который считается самым спортивным на природной территории. Для спортсменов подготовили пять дистанций на выбор – три, пять, 10, 15 и 22 километра. На маршруте работали точки питания и медицинские посты. После финиша людей ждали фудкорт, выставка-продажа сувениров и традиционный плов.

«Среди призеров был распределен призовой фонд в размере 500 тысяч рублей», – рассказали в ФГБУ «Земля леопарда».

В настоящее время спортивный праздник уже завершился. Победители и призеры получили денежные награды, а также подарки от партнеров мероприятия.

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