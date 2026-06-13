Дожди и грозы ожидаются в Приморье 14 июня Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июня прогноз погоды в Приморье обещает кратковременные дожди и локальные грозы. Атмосферную обстановку в крае будет определять высотная ложбина. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем по региону столбики термометров покажут +21...+26 градусов, при этом на восточном побережье воздух прогреется лишь до +12...+17 градусов. Прогноз погоды во Владивостоке обещает переменную облачность и преимущественно сухой день. В городе потеплеет до +20...+22 градусов, однако к вечеру восточный и юго-восточный ветер может усилиться.

По данным синоптиков, в Уссурийске днем ожидается +23...+25 градусов, а вечером пройдет кратковременный дождь, возможна гроза с сильными порывами ветра. В Находке после утреннего тумана потеплеет до +22...+24 градусов, небольшие осадки там также пройдут ближе к концу дня.

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