Что произошло в Приморье к утру 14 июня

Мужчину с инсультом спасли из запертой квартиры в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Слаженная работа экстренных служб помогла спасти жизнь 73-летнему мужчине. Ночью у пенсионера случился инсульт, и он успел лишь позвонить знакомой, сказав в трубку слово: «Плохо». Прибывшие медики не смогли открыть запертую изнутри дверь, поэтому диспетчер вызвала спасателей и полицию. Вскрыв квартиру, фельдшеры диагностировали инсульт, провели онлайн-консультацию с нейрохирургом и доставили пациента во Владивосток. Там мужчине провели срочную операцию на сосудах.

Вечером 12 июня в селе Рощино Красноармейского округа насмерть разбился 15-летний водитель мотоцикла. Подросток за рулем Suzuki Bandit столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird, которым управлял 52-летний мужчина. От полученных травм несовершеннолетний скончался в машине скорой помощи. Прокуратура взяла расследование трагедии на контроль.

В главном корпусе музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева работает выставка «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья». Экспозиция детально рассказывает об истории, быте и шаманизме удэгейцев, нанайцев, орочей и тазов. Гости могут увидеть охотничьи луки, водонепроницаемую одежду из рыбьей кожи, маски шаманов, фигурки духов (сэвэны) и карту мироздания 1929 года. Также выставка раскрывает исторические факты о мирном соседстве коренных этносов с китайскими торговцами и русскими переселенцами.

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