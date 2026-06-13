Более 35 километров тепловых сетей заменят в Приморском крае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятия топливно-энергетического комплекса уже начали подготовку к предстоящей зиме. В рамках ремонтной программы компания Примтеплоэнерго планирует заменить порядка 35 километров тепловых сетей на территории края. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Особое внимание в этом году специалисты уделят Находке и Большому Камню. Там обновят межквартальные сети, что должно значительно повысить надежность всей системы теплоснабжения в период сильных холодов. Работа сейчас идет во всех муниципалитетах присутствия предприятия: всего компания обслуживает 603 котельные по всему краю. На объектах демонтируют старое оборудование, чтобы установить 36 котлов, 127 насосов, 44 единицы тягодутьевого оборудования и более пяти тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры.

«В Находкинском городском округе замена сетей дала снижение аварийности за прошлую зиму на 18%. В этом году также продолжим обновлять ветхие сети», – рассказали в Примтеплоэнерго.

Из 35 запланированных к замене километров тепловых сетей больше 10 километров составят современные предизолированные трубы.

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