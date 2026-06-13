Землетрясение магнитудой 4.6 произошло на Камчатке 14 июня Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке утром 14 июня приборы зафиксировали землетрясение магнитудой 4.6. Эпицентр находился на расстоянии 440 километров от краевого центра. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейсмическое событие произошло в 9:25 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 42.6 километра. Его координаты составили 49.2641 северной широты и 156.8426 восточной долготы. Подземная активность была зарегистрирована специальной аппаратурой сейсмического мониторинга.

По данным сейсмического мониторинга, сила природного явления составила 4.6. Землетрясение произошло на значительном удалении от Петропавловска-Камчатского, поэтому серьезной угрозы для местных жителей не представляло.

Сейчас специалисты продолжают наблюдение за сейсмической обстановкой в регионе. Все данные о подземной активности поступают в рабочем режиме.

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