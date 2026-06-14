Три заброшенных строения и баня сгорели на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке сотрудники МЧС трижды привлекались к тушению техногенных пожаров. Один из выездов пришелся на Елизово, где сгорели три бесхозных деревянных строения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Один раз на открытой территории горел мусор на площади 4 квадратных метра. Еще один пожар произошел на улице Попова в Елизово – там огонь уничтожил три одноэтажных деревянных бесхозных строения на общей площади 120 квадратных метров. Также ночью загорелась одноэтажная деревянная баня на 11 километре трассы «Садовое кольцо» в СНТ «Родничок» Елизовского округа.

«Огнем повреждены облицовочные материалы парной по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Во всех трех случаях погибших и пострадавших нет.

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