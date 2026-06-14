Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арсеньеве 13 июня 17-летние юноша и девушка попали в аварию во время поездки на мопеде. Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Молодые люди передвигались по проезжей части, когда произошла авария. Юноша отделался ушибом ноги, а у девушки врачи диагностировали осложненный перелом позвоночника. Из приемного отделения местной больницы ее сразу перевели в реанимацию, где врачам удалось стабилизировать ее состояние.

«После обследования и консультации с нейрохирургами Владивостока девушку посредством санитарной авиации доставили в лечебное учреждение краевой столицы для оказания специализированной нейрохирургической помощи», – рассказали в Арсеньевской городской больнице.

В настоящее время пострадавшая находится во Владивостоке под наблюдением профильных врачей. Нейрохирурги оказывают несовершеннолетней пациентке специализированную помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.