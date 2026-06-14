Жителей Приморья предупредили об опасности травмы ныряльщика Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В период летней жары спинальный хирург Игорь Лисянский предупредил жителей Приморья об опасности «травмы ныряльщика». Врач напомнил, что любые прыжки в воду вниз головой могут закончиться несчастным случаем. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам специалиста, во время прыжка человек рискует сильно удариться о дно. Это приводит к тяжелому перелому шейного отдела позвоночника и повреждению спинного мозга. От беды не застрахованы даже самые опытные пловцы.

«Практически всегда после такой травмы человек теряет сознание и начинает тонуть. Летняя жара манит к воде. Но важно помнить – прыжки в воду могут закончиться несчастным случаем», – рассказали в НМИЦ травматологии и ортопедии.

Отдыхающих призывают проявлять максимальную бдительность. Рекомендуется полностью отказаться от ныряния вниз головой с любой высоты, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.

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