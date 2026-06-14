До +28 градусов ожидается в Приморье 15 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

15 июня прогноз погоды в Приморье обещает потепление до 28 градусов. Атмосферную обстановку в крае будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а утром ожидается туман. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем столбики термометров по региону покажут от +23 до +28 градусов, при этом на побережье будет прохладнее – от +14 до +19 градусов. Прогноз погоды во Владивостоке обещает переменную облачность и преимущественно сухой день. Утром город накроет туман, воздух прогреется до +17...+19 градусов, а южный и юго-восточный ветер усилится.

В Уссурийске и Находке день пройдет без дождей, максимальные дневные температуры составят +25 и +23 градуса соответственно.

По данным Примгидромета, специалисты также зафиксировали температуру воды в море. В Амурском заливе показатель составляет +17 градусов, в Находке – плюс 15 градусов. Теплее всего сейчас в заливе Посьета, где вода прогрелась до 20 градусов.

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