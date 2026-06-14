Более 300 протоколов составили на уличных торговцев во Владивостоке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке административные комиссии продолжают пресекать незаконную уличную торговлю. На днях нарушителей выявили на проспекте Острякова, Океанском проспекте и у Токаревского маяка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С начала года за продажу товаров в неположенных местах составили более 300 протоколов на общую сумму свыше 364 тысяч рублей. За такие действия предусмотрены строгие наказания: гражданам грозит штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч, а юридическим – до 100 тысяч рублей. У уличных торговцев нет холодильников, разрешительных документов на продукцию и нормальных условий для соблюдения гигиены.

«Покупая продукцию в антисанитарных условиях, вы рискуете своим здоровьем, а вернуть деньги за некачественный товар будет невозможно», – рассказали в администрации города.

Специалисты оформляют протоколы и очищают тротуары от несанкционированных прилавков.

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