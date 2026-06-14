Что произошло в Приморье к утру 15 июня

Пострадавшую в ДТП девушку санавиацией доставили во Владивосток Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арсеньеве 13 июня 17-летние юноша и девушка попали в аварию на мопеде. Парень получил ушиб ноги, а у девушки диагностировали осложненный перелом позвоночника. В местной больнице ее состояние стабилизировали, после чего санитарной авиацией доставили во Владивосток. Сейчас она находится под наблюдением нейрохирургов.

Во Владивостоке в бухте Патрокл собираются построить круглогодичную купальню с саунами, баней и зонами отдыха с видом на море. В проект вложат 200 миллионов рублей. Комплекс сможет принимать до 300 человек одновременно и до 1000 посетителей в день. Строительство хотят начать в сентябре 2026 года, а открыть объект – в конце 2027-го.

Во Владивостоке полиция начала проверку после сообщения о конфликте на детской площадке. По словам отца ребенка, женщина на Второй Речке потребовала уступить ее детям качели, а затем обругала мальчика и напала на него. Публикацию заметили во время мониторинга интернета. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства случившегося и личности участников.

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