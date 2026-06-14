Необычная матрешка с леопардом появилась в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дирекция заповедников «Земля леопарда» показала необычный сувенир – редчайшую большую кошку превратили в матрешку. Изделие ручной работы представили для всех любителей животных в Приморье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Памятную пятнистую фигурку создали специально для того, чтобы привлечь внимание к дикой природе. Как рассказали специалисты, маленький сувенир станет не только отличным дополнением к декору интерьера. Матрешку можно использовать как настоящего хранителя драгоценных вещей. Внутрь изделия легко помещаются ключи и небольшая бижутерия. Также туда предлагают вложить записку с секретом, который обязательно должен сбыться.

«Каждый сувенир – напоминание о необходимости сохранения одной из редчайших кошек России», – рассказали в дирекции заповедников «Земля леопарда».

Такие сувениры можно использовать в качестве памятного подарка для всех любителей кошачьих.

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