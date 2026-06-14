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НовостиОбщество14 июня 2026 23:45

На Чукотке женщина год не могла добиться пенсии

После иска прокурора ей выплатили полмиллиона рублей
Алина БОНДАРЕНКО
На Чукотке женщина год не могла добиться пенсии

На Чукотке женщина год не могла добиться пенсии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Анадыря столкнулась с формальностями, которые оставили ее без заслуженных выплат. Женщина соответствовала всем критериям для досрочной пенсии, но сотрудники отказали ей по надуманной причине. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все началось в июле 2025 года. Местная жительница пришла в пенсионный фонд с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Документы у были в порядке, но ей отказали, ссылаясь на незначительные формальности. Тогда она обратилась за помощью в прокуратуру.

Анадырский межрайонный прокурор изучил дело и понял, что права гражданки нарушены. Надзорное ведомство пошло в суд с иском. Судья встал на сторону прокуратуры и обязал назначить пенсию досрочно. Кроме того, женщине пересчитали выплаты за все прошедшее время. Долг составил 509 тысяч рублей.

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