На Чукотке женщина год не могла добиться пенсии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Анадыря столкнулась с формальностями, которые оставили ее без заслуженных выплат. Женщина соответствовала всем критериям для досрочной пенсии, но сотрудники отказали ей по надуманной причине. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все началось в июле 2025 года. Местная жительница пришла в пенсионный фонд с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Документы у были в порядке, но ей отказали, ссылаясь на незначительные формальности. Тогда она обратилась за помощью в прокуратуру.

Анадырский межрайонный прокурор изучил дело и понял, что права гражданки нарушены. Надзорное ведомство пошло в суд с иском. Судья встал на сторону прокуратуры и обязал назначить пенсию досрочно. Кроме того, женщине пересчитали выплаты за все прошедшее время. Долг составил 509 тысяч рублей.

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