Следователи начали проверку после нападения медведя на рыбака на Камчатке Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следователи начали проверку после нападения медведя на рыбака на Камчатке. Напомним, трагедия случилась в Усть-Большерецком районе, где хищник растерзал местного жителя прямо в населенном пункте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По данным следствия, тело погибшего нашли в ночь с 14 на 15 июня на территории села Запорожье. Оно лежало на земле, на нем явно виднелись следы укусов. Личность жертвы уже установлена - это 50-летний местный житель. Очевидцы рассказали следователям, что на мужчину напал медведь.

Усть-Большерецкий межрайонный следственный отдел сейчас проводит доследственную проверку. Следователи изучают все обстоятельства гибели человека, выясняют, почему зверь оказался так близко к людям. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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