В Находке рыбака унесло в море на надувной лодке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находкинском городском округе утро едва не закончилось трагедией для любителя весельных прогулок. Мужчина вышел на хрупком плавсредстве и в одночасье потерял берег из виду. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В понедельник, 15 июня, в 09:05 на пульт Центра управления в кризисных ситуациях поступил звонок. Очевидцы сообщили, что в районе бухты Шепалова течение уносит в открытое море человека на надувной лодке. К тому же видимость практически нулевая - акваторию заволок плотный туман.

Спасатели МЧС России выехали на вызов мгновенно. Им удалось быстро вычислить координаты потерявшегося и отбуксировать его лодку обратно к берегу. К счастью, госпитализация рыбаку не потребовалась - он отделался легким испугом.

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