На Чукотке женщина убила знакомого ударом кружкой по голове Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Ваеги закончилось расследование уголовного дела, которое началось с обычной пьяной ссоры. Трагедия произошла еще в феврале, и теперь обвиняемая предстанет перед судом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснили следователи, в тот вечер женщина и ее знакомый распивали алкоголь в одной из квартир многоквартирного дома. Между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта обвиняемая схватила кружку и нанесла мужчине не менее четырех ударов по голове. Потерпевший получил тяжелые травмы, ушел из квартиры, но позже попал в больницу. В медицинском учреждении мужчина скончался.

Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Ей предъявлено обвинение по двум статьям: умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия, а также причинение смерти по неосторожности. В ближайшее время суд рассмотрит это уголовное дело по существу.

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