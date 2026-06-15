Во Владивостоке тренер в водолазном костюме станцевал под водой с белухой Фото: Руслан НОВИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В приморском океанариуме началась подготовка к необычному шоу, где главные артисты - белухи и человек в полном водолазном облачении. Первая репетиция подводного представления «Белый танец» уже прошла. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Чтобы наладить контакт с белухой по кличке Ми, тренер Северин погрузился под воду в полном водолазном комплекте. Только длительное общение с морскими млекопитающими в их родной стихии позволяет поддерживать доверительные отношения. Именно это является залогом успеха будущего шоу.

Как отмечают специалисты, когда человек и белуха проводят много времени под водой вместе, они начинают понимать друг друга с одного жеста и одного звука. Это и есть та самая магия, которую увидят зрители.

Первая репетиция подводного представления «Белый танец» в Приморье Видео: Приморский океанариум

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