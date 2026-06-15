Жительница Пожарского округа перевела мошенникам «из водоканала» 1,4 миллиона

Возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае 73-летняя пенсионерка из Лучегорска лишилась почти 1,4 миллиона рублей после общения с лжесотрудниками водоканала. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным полиции, женщине позвонил неизвестный и в ходе разговора, а также переписки в мессенджере убедил ее перевести деньги якобы для подключения горячего водоснабжения. Позже злоумышленник заявил, что с ее счета пытаются похитить средства, и для предотвращения этого нужно перевести сбережения на «безопасные» счета. Доверившись аферистам, потерпевшая через банкоматы внесла на подконтрольные им счета в общей сложности 1 393 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальное наказание по которой – до десяти лет лишения свободы. Полиция призывает граждан не брать трубку с незнакомых номеров, не вести переписку с неизвестными и провести разъяснительную беседу с пожилыми родственниками. При попытке обмана необходимо немедленно звонить 02 или 102.

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