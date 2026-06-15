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НовостиПроисшествия15 июня 2026 5:20

В Артеме полиция разбирается в ДТП с пострадавшей 17-летней девушкой

Девушка госпитализирована в реанимацию
Евгения Богданова
Материалы проверки переданы в следственный отдел. Фото: полиция Приморья

Материалы проверки переданы в следственный отдел. Фото: полиция Приморья

В Артеме Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии, в которой травмирована несовершеннолетняя пассажирка. Девушка госпитализирована в реанимацию. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ДТП произошло на 17 километре трассы «Артем – Владивосток». 20-летний водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Артема в направлении Владивостока, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Sienta. В результате удара пострадала 17-летняя жительница Находки, которая ехала в Honda Fit.

Водительский стаж молодого человека – один год, состояние опьянения у него не зафиксировано. Материалы проверки переданы в следственный отдел. Госавтоинспекция призывает водителей оценивать разметку и знаки перед выездом на встречную полосу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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