В Артеме полиция разбирается в ДТП с пострадавшей 17-летней девушкой

Материалы проверки переданы в следственный отдел. Фото: полиция Приморья

В Артеме Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии, в которой травмирована несовершеннолетняя пассажирка. Девушка госпитализирована в реанимацию. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ДТП произошло на 17 километре трассы «Артем – Владивосток». 20-летний водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Артема в направлении Владивостока, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Sienta. В результате удара пострадала 17-летняя жительница Находки, которая ехала в Honda Fit.

Водительский стаж молодого человека – один год, состояние опьянения у него не зафиксировано. Материалы проверки переданы в следственный отдел. Госавтоинспекция призывает водителей оценивать разметку и знаки перед выездом на встречную полосу.

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