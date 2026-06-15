В Дальневосточном морском заповеднике массово зацвел редкий мак Соколовской

Это редкое растение, которое пробивается прямо через скалы и камни на побережье Фото: «Земля леопарда»

На острове Попова в Дальневосточном морском заповеднике зафиксировали массовое цветение мака Соколовской – редкого растения, которое пробивается прямо через скалы и камни на побережье. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Несмотря на выносливость к штормам, соленым туманам и сильным ветрам, этот цветок не переносит пересадок и не пригоден для выращивания дома или в садах. Чтобы уберечь уникальную флору, в рамках нового проекта «Научно-обоснованное благоустройство туристического маршрута «Ботанический сад полуострова Ликандера» на тропе установят ботанические таблички с предупреждением о местах произрастания мака. Появление деревянных настилов предотвратит вытаптывание растений и сделает этот маршрут первой экотропой северного участка заповедника, который находится в черте Владивостока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.