«Тигр-правопорядок» продолжает задерживать нелегалов в Приморье

Отряд создан по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Фото: правительство Приморского края

За минувшую неделю отряд «Тигр-правопорядок» совместно с полицией, прокуратурой и администрацией Владивостока задержал несколько иностранцев, которые находились в крае незаконно. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В ходе рейдов на улицах Фирсова и Зои Космодемьянской задержали без документов иностранных граждан. Их доставили в отделы полиции для разбирательства. Кроме того, дружинники и полицейские задержали людей с наркотиками. Всего за неделю проверили больше 20 человек, на нарушителей составили протоколы. Отряд создан по инициативе губернатора Олега Кожемяко, в него вошли ветераны СВО. Задача – помогать правоохранителям. Приморский край стал первым регионом России, где для участников спецоперации открыли краевое госучреждение «Безопасное Приморье» на основе опыта «Тигра-правопорядок».

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