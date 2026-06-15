Школьники Приморья поедут в летние лагеря на специальных электропоездах

Для перевозок назначают опытные локомотивные бригады. Фото: правительство Приморского края

В Приморье начали курсировать специальные электропоезда для организованных групп детей, которые везут школьников на летний отдых. Первые рейсы уже отправились в лагерь «Наречное» в Партизанске и лагерь имени Горького на станции Ружино в Лесозаводске. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как пояснили в краевом минтрансе, каждый такой состав рассчитан примерно на 300 детей. Прямое железнодорожное сообщение позволяет добираться до лагерей, расположенных вдоль путей, без пересадок. В пути за безопасностью юных пассажиров следят медики, транспортные полицейские и железнодорожники. На крупных станциях предусмотрены остановки, где родители могут передать детей сопровождающим. Для перевозок назначают опытные локомотивные бригады. Всего за летнюю оздоровительную кампанию запланировано 12 специальных рейсов, и практика таких «детских» электропоездов остается востребованной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.