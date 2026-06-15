В Приморье водитель тягача погиб в ДТП на трассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае случилась очередная трагедия на трассе. Большегруз не справился с поворотом и рухнул в придорожную канаву. Спасти мужчину не удалось. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла на 4 километре 380 метров трассы Раздольное – Хасан. За рулем тягача марки Jiancheng находился 53-летний водитель. По предварительным данным, на повороте мужчина потерял управление. Машина съехала в кювет и перевернулась.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники, прибывшие на вызов, проверили цистерну – утечки топлива не обнаружили, угрозы экологии нет. Сейчас на месте работают госавтоинспекторы, спасатели МЧС и врачи скорой помощи. Они устанавливают точные причины случившегося.

Полиция Приморья в очередной раз призывает всех водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и не рисковать на поворотах.

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