На Камчатке мужчина пять дней лазил в канализацию и крал оттуда кабель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском полицейские раскрыли кражу кабеля. Злоумышленник промышлял в подземных коммуникациях и целых пять дней выносил оттуда цветной металл. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все происходило на улице Курильской. 28-летний житель краевой столицы открыл люк и спустился вниз. Вооружившись инструментом, он принялся отпиливать медный кабель. За несколько вылазок мужчина умудрился похитить 107 метров проводки.

Ущерб от его действий составил 128 290 рублей. Украденный кабель он продал, а деньги потратил. Однако позже злоумышленник полностью возместил причиненный ущерб. Сейчас в отношении него завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – два года колонии. Пока следствие идет, мужчина находится под подпиской о невыезде.

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