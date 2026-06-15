50 килограммов сыров из Германии, Франции и Италии нашли у жителя Камчатки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проверка в одном из торговых центров Петропавловска-Камчатского обернулась для продавца уничтожением товара и крупным штрафом. В его холодильниках обнаружили продукцию из стран, которые попали под ответные санкции России. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Камчатская транспортная прокуратура нагрянула с рейдом 5 марта 2026 года. В точке индивидуального предпринимателя на прилавках лежали сыры, произведенные в Германии, Италии, Испании, Франции, Нидерландах, Англии и Ирландии. Общий вес запрещенки составил почти 51 килограмм – 119 штук.

Продажа таких товаров на территории России запрещена указом президента и постановлением правительства в ответ на санкции западных стран. Кроме того, на эту продукцию не оказалось ветеринарных документов в системе «Меркурий». Совместно с Россельхознадзором весь изъятый сыр уничтожили путем сожжения в инсинераторе.

Арбитражный суд Камчатского края признал предпринимателя виновным по статье «Нарушение технических регламентов». Наказание – штраф 20 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.

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