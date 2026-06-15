На Камчатке три одноклассницы из медкласса сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петропавловске-Камчатском настоящий триумф: сразу три выпускницы средней школы № 33 получили высший балл на экзамене. И что особенно примечательно – они учатся в одном классе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Стобалльницами стали Анна Федюк, Комила Комилова и Татьяна Блитенкова. Все три девушки – ученицы медицинского класса Сеченовского предуниверсария. На ЕГЭ по химии они набрали максимальное количество баллов.

Директор школы № 33 Ирина Козырь рассказала, кто стоит за этим успехом.

«Это системная, кропотливая работа педагогов нашего предуниверсария. Выражаю благодарность Татьяне Валерьевне Поротиковой, учителю химии, которая готовила девочек», : поделилась руководитель учреждения.

Всего же на Камчатке химию на 100 баллов сдали четыре девушки. Еще одна проживает в поселке Вулканном. Это Вероника Емелина, которая тоже справилась с экзаменом без единой ошибки.

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