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НовостиОбщество15 июня 2026 23:43

На Камчатке три одноклассницы из медкласса сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Всего в регионе четыре стобалльницы ЕГЭ по химии
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке три одноклассницы из медкласса сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

На Камчатке три одноклассницы из медкласса сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петропавловске-Камчатском настоящий триумф: сразу три выпускницы средней школы № 33 получили высший балл на экзамене. И что особенно примечательно – они учатся в одном классе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Стобалльницами стали Анна Федюк, Комила Комилова и Татьяна Блитенкова. Все три девушки – ученицы медицинского класса Сеченовского предуниверсария. На ЕГЭ по химии они набрали максимальное количество баллов.

Директор школы № 33 Ирина Козырь рассказала, кто стоит за этим успехом.

«Это системная, кропотливая работа педагогов нашего предуниверсария. Выражаю благодарность Татьяне Валерьевне Поротиковой, учителю химии, которая готовила девочек», : поделилась руководитель учреждения.

Всего же на Камчатке химию на 100 баллов сдали четыре девушки. Еще одна проживает в поселке Вулканном. Это Вероника Емелина, которая тоже справилась с экзаменом без единой ошибки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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