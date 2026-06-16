Две выпускницы Чукотки сдали ЕГЭ по химии на 99 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В самом восточном регионе страны подвели предварительные итоги экзаменационной кампании. Школьники показали серьезный рост по трем предметам, а некоторые вплотную приблизились к максимальному результату. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

1 июня выпускники сдавали литературу, химию и историю. Больше всего участников было на истории - 51 человек, средний балл составил 56,25. Двое учеников из Центра образования поселка Угольные Копи и школы Билибино набрали 89 баллов. На химию пришли 50 выпускников - это вдвое больше, чем в прошлом году. Средний балл - 46,4. Лучшие результаты в Анадыре: Валерия Русакова и Алена Тогошиева получили 99 баллов, Дарья Подушка - 95 баллов.

Самый внушительный рост - по литературе. Средний балл подскочил с 49 до 78. Максимальный результат в 89 баллов показали три выпускника из Провидения, Эгвекинота и Певека.

Губернатор Владислав Кузнецов поощряет отличников: за результат от 95 до 99 баллов платят 50 тысяч рублей, а стобалльники получают 100 тысяч.

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