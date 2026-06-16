Жителя Дальнегорска отправили в колонию за вырубку 23 деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье вынесли приговор мужчине, который почти год вырубал ценный лес в районе Рудной Пристани. Браконьер не только сядет в тюрьму, но и лишится машин и инструментов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Суд установил, что с декабря 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемый рубил деревья в лесу возле села Рудная Пристань. Всего он успел уничтожить 23 дерева ценных пород. Ущерб лесному фонду превысил 1 миллион рублей, что считается особо крупным размером.

Прокуратура города добилась строгого наказания. Мужчину признали виновным и приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора: с осужденного взыщут в доход государства более миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

Пять бензопил, которыми он работал, конфискованы. Арест наложили и на его автомобиль стоимостью 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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