Следователи начали проверку после гибели подростка в Уссурийске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Приморья подключился к выяснению обстоятельств гибели школьника. Тело мальчика нашли в его же квартире, и теперь экспертам предстоит дать ответ, что именно стало причиной трагедии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как сообщили в ведомстве, тело ребенка было обнаружено по месту жительства. Внешних видимых признаков насильственной смерти на нем нет. Чтобы установить точную причину гибели, следователи назначили судебную экспертизу.

На данный момент проведен осмотр места происшествия. Следователи уже опросили законного представителя несовершеннолетнего, а также истребовали все медицинские документы, касающиеся здоровья погибшего мальчика. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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