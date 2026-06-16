В Уссурийске 18-летний парень угнал у отца автомобиль и насмерть сбил мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье вынесли приговор молодому человеку, который без прав сел за руль и сбил человека. После наезда водитель даже не остановился, а умчался прочь, бросив умирающего пешехода на асфальте. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия случилась в июне 2024 года в вечернее время. 18-летний юноша, не имевший водительских прав, тайком взял автомобиль отца и поехал кататься по Владивостокскому шоссе. Двигаясь со стороны улицы Стаханова, он не выбрал безопасную скорость и сбил 46-летнего мужчину, который в состоянии опьянения переходил дорогу в неположенном месте.

Водитель не вызвал скорую, а просто скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался. В суде парень признал вину и раскаялся. Он помог с похоронами погибшего, хотя представитель потерпевшего не заявляла гражданского иска.

Суд признал юношу виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, совершенном лицом, не имеющим прав, с оставлением места ДТП. Наказание – 5 лет колонии-поселения, плюс запрет на управление транспортными средствами на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

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